Ничто человеческое не чуждо знаменитостям, когда речь идет об отдыхе. Мы собрали ТОП-6 звездных развлечений в бане

Так, оказывается, хорошенько попотеть с крепким веником в руке, а затем нырнуть в чан любит не только скандально известная балерина Анастасия Волочкова. К ней в этих утехах присоединились певица Анна Семенович, телеведущая Анфиса Чехова, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова, артистка Наташа Королева и даже певец Сергей Лазарев.

Как передает Politeka.net, безусловно самой рьяной поклонницей бани является Анастасия Волочкова. То и дело в ее Инстаграм появляются пикантные кадры. Дело в том, что балерина любит показывать не просто веник, но еще и себя голую, прикрытую тем же веником, в том числе во время исполнения шпагата.

Другая звезда Анна Семенович недавно "на весь" Инстаграм махала веником, рассказывая о всех достоинствах русской бани.

"Когда снимаешь #удачныйчарт_аннысеменович🏡🎤 в жаркой бане , в полном параде 😅😂 В ход идут любые веники 😉 Немного позитивной энергии вам в ленту 😘", - подписала певица сочные кадры.

"Аня в бане!🤣", "Баба ягодка опять", "Банька, любишь баньку?", "Классные у тебя подушки безопасности", "Ты супер", "И мне жарко стало щас", "Пойду выпущу пар", "Попарить бы вас дубовым веничком...)", - отреагировали пользователи.

Попробовать релакснуть в бане недавно решилась и Анфиса Чехова. Пышногрудая телеведущая показала, как нежится в чане с водой. На кадрах красотка предстала в самых различных позах, не скрывая своего счастья.

"Вчера я испытала на себе все прелести русской бани. Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. И даже в хамаме полежала☺️ Вообще, я не фанат бани, но не попробовать банный обряд - это преступление! Многие сюда едут именно за этим😍 И я такой кайф вчера получила😋", - поделилась Анфиса.

О пользе бани поведала в соцсети и Ольга Бузова.

«Вчерашний день я провела в лучшей бане Сочи. Баня, массаж, чай с травами и свежий горный воздух… Я очень вас прошу, берегите своё здоровье, занимайтесь спортом и правильно питайтесь, бросайте вредные привычки и ведите здоровый образ жизни», - призвала она поклонников следить за своим здоровьем.

Любимую забаву Волочковой повторила также Наташа Королева. Для принятия спа-процедур она выбралась в загородный комплекс. Королева обмотавшись бирюзовым полотенцем позировала в дверях бани и держала веники. На голове у нее была традиционная шапочка для бани.

Ну, и напоследок женскую компанию разбавил Сергей Лазарев, который вволю поплескался в чане, называя все происходящее "супчиком".

"Супчик из Лазарева 😂😂 на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал!", - поделился своими впечатлениями артист.

Напомним, пышногрудую Анну Семенович потащили в ЗАГС прямо из бани: "Очень хочу жениться на тебе!"

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