Российская артистка Наташа Королева похвасталась своим досугом

Певица разделяет увлечение российской балерины Анастасии Волочковой. Королева также оказалась любительницей бани. Именно так она решила провести выходные.

Для принятия спа-процедур звезда выбралась в загородный комплекс. А кадрами своего отдыха Королева похвасталась в соцсети Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Королева обмотавшись бирюзовым полотенцем, стоит в дверях бани и держит веники. На голове у нее традиционная шапочка для бани. При этом во время движений артистки из-под полотенца показался красный купальник.

«Банный сезон объявляю открытым. С легким паром!», - говорит певица на опубликованном видео.

В сети активно комментируют кадры. Королеву сравнили и с Пугачевой, и с Волочковой.

«Наталья, вам бы в кино сниматься. Вы такая экспрессивная. Столько энергии!!!», «С возрастом такое поведение становится смешным», «как Пугачева, тоже говорила весну разрешаю», «То Волочкова с вениками, а теперь и Наталья туда же», «Блин мне вообще показалось что под полотенцем, мужской орган», - пишут в комментариях.

Пользователи сетине зря упомянули о Волочковой. Как известно, она является большой любительницей такого отдыха и регулярно публикует соответствующие фото.

Не устоял и российский певец Николай Басков. «А дальше?))», - прокомментировал он видео Королевой.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана поразил яркой выходкой в респираторе: «Слава Украине!».

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