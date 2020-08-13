42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова вызвала ажиотаж своим новым увлечением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сдельном купальнике изумрудного оттенка.

Пышногрудая Чехова показала, как нежится в чане с водой, рассказав об удовольствии, которое испытала в бане. На кадрах красотка предстала в самых различных позах, не скрывая своего счастья.

"Вчера я испытала на себе все прелести русской бани. Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. И даже в хамаме полежала☺️ Вообще, я не фанат бани, но не попробовать банный обряд - это преступление! Многие сюда едут именно за этим😍 И я такой кайф вчера получила😋", - поделилась Анфиса.

Примечательно, что в комментариях пользователи упомянули "шпагат и купель", намекая на еще одну российскую звезду, которая любит попариться в баньке. Речь о скандальной балерина Анастасии Волочковой, по стопам которой, видимо, решила пойти Чехова.

"А ветки не колятся?"; "Вы умничка становитесь все красивее с каждым днём"; "Все фото класные))🔥🔥🔥"; "фотки одно и то же, всего две позы😀😀😀"; "Все фото отличные, главное без шпагата на купели😁", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Чехова в обтягивающем красном костюме занялась йогой, впечатлив публику одной из самых соблазнительных поз. Звезда встала на четвереньки, вытянув вперед руки и выпятив "пятую точку".

"Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя. 🧘🏻‍♀️ Бхагавад Гита", - подписала кадры Анфиса.

Напомним, что фигуристая Чехова устроила прогулку на велосипеде, заставив мужчин глотать слюнки: смелые кадры.

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без белья и стыда ошарашила горячими тренировками на полу: "Здесь же дети".