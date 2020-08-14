Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала жарку примірку в тісному топі й шортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго ранку! Вам подобається Темний леопард або коричневий?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Чері супроводжувала пост кадрами з ванної, де вирішила влаштувати примірку пікантного вбрання. Тісний топ ледь витримував вагу розкішного бюста знаменитості, а крихітні шорти максимально підкреслювали фігуристі вигини. На це ж звернули увагу і її шанувальники.

«Ваау», «Ось це милий наряд», « фігура богині просто!», «Обожнюю твої примірки», «це фантастика», «ти Божественна в будь-якому одязі», «виглядаєш дуже круто», «краща. Просто найкраща», - пишуть вони.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері показала сонячні фото, зроблені на узбережжі.

На сторінці зірки є багато яскравих фото, зроблених в спортзалі, на природі під час спеціальних занять для всієї групи м'язів, а також роликів, які модель знімає спеціально для аудиторії, яка худне. Будучи фітнес-тренером, дівчина намагається привертати увагу до себе завдяки контенту на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

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