Американская фитнес-модель Ана Чери показала солнечные фото, сделанные на побережье

На странице звезды есть много ярких фото, сделанных в спортзале, на природе во время специальных занятий для всей группы мышц, а также роликов, которые модель снимает специально для худеющей аудитории. Будучи фитнес-тренером, девушка старается привлекать внимание к себе благодаря контенту на странице в Инстаграм.

Не так давно Ана даже снялась для календаря и представила ленейку спортивной одежды специально для занятий спортом. В этот раз Чери покорила пляжными снимками, сделанными в воде на побережье. Звезда показала, как наслаждается жарким летом в стильном купальнике без бретелек и модным принтом на груди.

«Oхх, это очень круто💋», «Бомбическая девушка❤️», «Отменное тело», «Детка, так горячо, просто вау», «Сладкая девочка», «Конфетка знает, как шалить», «слишком много жара», «», «Итак 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «У тебя отличное тело🔥», «Кривые и изгибы😍😍😍😍😍», «Ти класс хочу такую! 🔥👏🔥😍», «Красивое бикини», «секрет трусиков», «очень красивая женщина, отличное тело и великолепная в бикини 👙🔥🔥🔥🔥», «Ого, вы просто великолепны 🙌», - пишут пользователи.

Также девушка решила восхитить новым образом. На странице Аны в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором мокрая после водных процедур Ана посветила идеальными изгибами.

Девушка без смущения демонстрирует свое тело в самых разных образах, при этом она не боится быть не понятой - тысячи поклонников каждый день восхищаются ее фигурой,комментируют видео с тренировок и сохраняют снимки из постановочных фотосессий.

Образ загорелой Чери в леопардовом купальнике на мокрую кожу также не оставил их равнодушными:

«Как девушка для Тарзана 🔥🔥😍😍😍», «Que hermosa eres nena saludos y besos muñeca», «Самый привлекательный вид🔥🔥🔥», «Джейн?», «Красиво и шикарно», «ты такая красивая», «Боже мой», «Ты роскошная😍😍🐅❤️😘😘», «Идеальная малышка» «Больше бы таких фото», «Влажная и шикарная» «Ты бы был моим Тарзаном? 🤭🤗💕», «Оооочень горячо🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», - написали фанаты.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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