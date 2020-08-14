Американская фитнес-модель Ана Чери устроила жаркую примерку в тесном топе и шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброе утро! Вам нравится темный леопард или коричневый?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Чери сопровождала пост кадрами из ванной, где решила устроить примерку пикантного наряда. Тесный топ едва выдерживал вес роскошного бюста знаменитости, а крохотные шорты максимально подчеркивали фигуристые изгибы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Ваау», «Вот это милый наряд», «фигура богини просто!», «Обожаю твои примерки», «это фантастика», «ты божественная в любой одежде», «выглядишь очень круто», «лучшая. Просто лучшая», - пишут они.

До этого мы писпли, что фитнес-модель Ана Чери показала солнечные фото, сделанные на побережье.

На странице звезды есть много ярких фото, сделанных в спортзале, на природе во время специальных занятий для всей группы мышц, а также роликов, которые модель снимает специально для худеющей аудитории. Будучи фитнес-тренером, девушка старается привлекать внимание к себе благодаря контенту на странице в Инстаграм.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".