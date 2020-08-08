Скандальна російська актриса Христина Асмус побешкетувала і показалася без білизни, зважившись при цьому на одкровення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Розлучилася, щоб цю фотку викласти», — коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на самому кадрі Асмус позує гола під час приймання ванни. Знімок зроблений зі спини, проте попри це вид відкривається неперевершений. Крім цього, актриса залишила під знімком ряд хештегів, щоб посміятися над недоброзичливцями.

"Гарік просто зобов'язаний викласти таку ж", "після "тексту" це фото просто дитяче", "яка крута величезна ванна",» "виклала, тепер назад заміж", "даремно..... Не варто було...це тільки зайвий раз подражнити. Але кого? Хейтерів? Мало дісталося?", "Ля, начебто доросла дівчинка 😐", - пишуть вони.

Також ми розповідали, що відомий російський гуморист Гарік Харламов засвітився разом із зіркою фільму "Сміттяр" Судзиловською Олесею

На фото Гарік позував в кепці, окулярах і толстовці. Поруч можна побачити Олесю, яка була в шкірянці та із зібраним волоссям. Парочка посміхалася на камеру і позувала для фото. Як можна помітити, вони були на ринку.

Нагадавши, Харламов після розлучення з Асмус вразив жахливим станом, Пирожков не витримав

А ще Politeka писала, що Асмус засвітила зайве в мінісукні, актрису понесло після розриву з Харламовим

Також Politeka повідомляла, що Асмус після розлучення з Харламовим пішла по руках, фото