32-річній російській актрисі Христині Асмус після розставання з коміком Гаріком Харламовим ніколи нудьгувати

Красуня рвонула з шоуменом Тимуром Родрігезом і актором Іваном Охлобистіним в Геленджик на зйомки нового проекту. Про це зірка повідомила у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Я приїхала в Геленджик!! 🏝 На місяць!! Тут зйомки нового проекту для ТНТ в компанії Івана Охлобистіна і Тимура Родрігеза! 🎬 🤩 Подробиці зовсім скоро! Це буде🔥 🔥 🔥", - поділилася Асмус.

У цей час її партнер на проекті Родрігез зворушив публіку полум'яною промовою про своє кохання. Шоумен розговорився в Instagram, вітаючи дружину Анну Керімову з 13-річною річницею весілля.

"Чарівний день! Чарівна ти! ♥️Всі труднощі коштували того, щоб через 13 років з дня нашого весілля закохуватися в тебе ще більше і сходити з розуму від твоєї внутрішньої і зовнішньої краси! А розуміючи який це важливий рік не тільки для нас обох, але і для тебе особисто, з насолодою буду спостерігати за твоїми перемогами!",- поділився Тимур.

Раніше ми повідомляли, Асмус захопила спокусливим знімком, заради якого повністю оголилася. Так, роздягнена красуня забралася у ванну, позуючи зі спини. Актриса сиділа, підібгавши ноги і заплющившись від задоволення. Мокре волосся доповнило образ і зробило її схожою на русалоньку.

Судячи з усього, Христина не сумує після розриву з Гаріком Харламовим і навіть жартує з цього приводу, так вона підписала пост: "розлучилася, щоб цю фотку викласти". До того ж, вона підготувала більше десятка хештегів в насмішку над хейтерами, передбачивши їх гостроти. Сміливість і дотепність Асмус оцінили навіть знаменитості, так Сергій Глушко поставив лайк під пікантним фото.

Нагадаємо, що сумна Асмус після розлучення з Харламовим розкрила таємницю про своє минуле:»Мені соромно досі".

Також Politeka писала, що Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».

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