Російський шоумен і гуморист Гарік Харламов здивував роликом з нареченою в вінчальній сукні
Як повідомляє Politeka.net, він опублікував ролик на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця".
Гарік Харламов після розлучення з актрисою Христиною Асмус почав придивлятися до інших жінок. Він зізнався, що зараз тема одруження стала для нього "порядком денним". Комік поділився з передплатниками вподобаним фрагментом з передачі "Давай одружимося". На кадрах зображена жінка в білій сукні і фаті, у якої не вистачає декількох зубів. Потім показують чоловіків, які обговорюють побачене. Деякі помітили, що один з них підозріло схожий на колегу гумориста - Олександра Ревву.
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У коментарях відзначився двійник Харламова, який приголомшив користувачів провокаційною заявою: "друзі, добре знайте кого берете за дружину 😂 😂 🔥". Що цікаво, йому підіграла фейкова Христина Асмус і відповіла: "Ти чого, Харлашка, на що натякаєш?".
Далі двійники посварилися в мережі, але деякі коментатори не розпізнали обману і прийняли все за чисту монету: "я дивлюся тобі не дає спокою ця передача😂 😂 😂"; "ви ж начебто хотіли розлучитися по дружньому?"; "це в К. Асмус зараз полетіло?))".
Нагадавши, спекотна обраниця Харламова показала в декольте, чим краще Асмус.
Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус коротає самотність з пишногрудою красунею.
Також Politeka писала, що мережа кипить через позашлюбну дитину Харламова, на кого "проміняли" Асмус.