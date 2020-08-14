Популярну російську виконавицю українського походження Наташу Корольову розкритикували в мережі за зміну іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Лайфхак: брови від..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Корольова позує вже в новому іміджі. Увагу користувачів привернули неймовірно великі брови знаменитості, які сподобалися далеко не всім.

"На себе не схожа, колишня мені більше подобатися", "була краще). Красуня була. А зараз, як всі", "Наталя, ви завжди виглядаєте прекрасно, але не робіть зі свого тіла, не себе.......ви Наташа!", "Ну і кому такі волохаті брови потрібні", "що сталося з Наташею? На себе не схожа. Повернися назад", "та що б ви провалилися зі своїми бровами.... Живе Білорусь", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що публіка насилу впізнала в молоденькій дівчині 47-річну співачку Наташу Корольову - на кадрах, які та опублікувала в соцмережі

Артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому заспівала свій старий хіт "маленьку країну".

На кадрах зірка постала в блакитному піджаку, надітому на практично голе тіло. Наташа без тіні збентеження засвітила чорний бюстгальтер.

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