От этой красоты бросает в жар

Супермодель и представитель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл посветила роскошными изгибами в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я люблю места, где так жарко, что вы можете носить бикини в любое время дня, и никогда не замерзнете. Встречаю полусонный восход солнца, и уже жара», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Гейл позирует в микроскопическом бикини, эффектно задрав руку и изогнувшись на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Стало еще жарче после такого вида», «вау, какая шоколадка», «очень красивая», «реальная крошка», «выглядишь, как девушка из моей мечты», «боже, ты идеальная просто», «огонь!», «ты выглядишь очень круто. Завидую по хорошему», «как уснуть после этого? Не могу сомкнуть глаз», «принцесса», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников горячим снимком с отдыха на море

«Ночное купанье», — коротко говорится в сообщении.

На снимке красотка позирует в пикантном купальнике спиной на камеру.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.