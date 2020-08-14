31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, сценічний псевдонім якого Кончіта Вурст, розбурхав "глибоким" фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у напівтемній кімнаті.

Співак вразив своїм вбранням: на ньому була розтягнута на грудях чорна майка, що відкрила чудовий вид на його підтягнутий і рельєфний торс, а також вузькі штани з поясом. Кончіта сиділа на дивані, спрямувавши свій задумливий погляд кудись вперед і поклавши руки на зігнуті коліна. М'яке освітлення додало цьому кадру якусь загадковість.

"за лаштунками фотосесії #SKINYxWURST", - підписав знімок артист.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши кумира компліментами:

"Найкраще тільки попереду 🔥 Я дуже за тебе рада ☺ ♥ ️"

"Таааак круто 😍 Я був так задоволений фотографіями. ❤️ Мрія. ❤️"

"Ох... Чудово!... Так красиво♪"

"Як статуя 😍 👏 👏 🖤 "

"дуже глибоко"

Раніше ми повідомляли, Вурст збентежила епатажним образом. На одному зі знімків зірка позує в чорному боді з мереживними вставками. Зверху накинута шуба. На ногах артиста – високі червоні чоботи з вузьким носком і на шпильці.

На іншому фото Вурст йде в чорній мереживній білизні, поверх якої розкритий світлий плащ. Взутий артист у високі чорні чоботи на шпильці.

Відзначимо, кадри викликали справжній фурор в мережі.

"О Боже! Це занадто красиво. Я навіть не знаю що сказати. Ідеальне тіло! Кончіта і Том прекрасні! 💋 💞» , «Краща серія ваших фотографій за довгий час», «ось це так! Ти виглядаєш так приголомшливо! ❤️🔥Який погляд! 💥 ", "Жіноче і чоловіче начало в ідеальному поєднанні. 🙌 Божевілля! 🚀 » ,- відреагували шанувальники.

Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без сорому і одягу похвалилася волохато-засмаглим тілом: занадто жарко.

Як повідомляла Politeka, переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст оголила груди заради зухвалого фото:"справжня зірка".