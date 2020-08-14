Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала спекотні танці в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
"Королева попу", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Катерина Боярська танцює в тісному топі, який ефектно підкреслює її шостий розмір, а також пікантнів спідниці. При цьому знаменитість використовувала фільтр, через який здається, що з нею танцюють її «близнюки».
Уточнимо, що знаменитість танцює під один з хітів Брітні Спірс.
"Супер", "ось це бомби","вогонь танцюєш. Хотілося б і мені так рухатися", - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе і розповіла про зміну іміджу.
На фото красуня була в чорній футболці, а іншого одягу на ній видно не було. Зате можна легко оцінити пишний бюст Каті, адже вона показала себе дуже близько. Дівчина зважилася на зміни на карантині - пофарбувала волосся в різні кольори на основі фіолетового.
Нагадавши, пишногруда внучка Боярського обтягнула шостий розмір вузеньким топом
А ще Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського потрясла шостим розміром в одній майці
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