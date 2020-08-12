Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя и рассказала про смену имиджа

На фото красотка была в черной футболке, а другой одежды на ней видно не было. Зато можно легко оценить пышный бюст Кати, ведь она показала себя очень близко. Девушка решилась на перемены на карантине - покрасила волосы в разные цвета на основе фиолетового. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эксперименты на карантине", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Боже, какая красота", "Фу", "Красотка", "Хотелось бы уже написать "почему так часто пропадаешь?" Но не пропадаешь ты уже", "Какой необычный, но милый образ, особенно цвет волос", "Эксперимент не удался, к сожалению...почему молодёжь в этот цвет красится нынче? Раньше только за пенсионерками замечалось...", "Мне очень нравится! Тебе идёт!", "Прехорошенькая ! Любите женщину всегда, Она одна всему причина, Ведь без нее ты лишь мужик И только рядом с ней мужчина!".

Сообщалось, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила новый пикантный танец в наряде с декольте.

Так, красотка танцует в спальне в пикантном топе, который эффектно подчеркивает ее прелести шестого размера, а также штанах телесного цвета.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского обтянула шестой размер узеньким топом

А еще Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского потрясла шестым размером в одной майке

Также Politeka сообщала, что бесстыжая внучка Боярского едва вместила шестой размер бюста в сетку



