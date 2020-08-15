Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в нових ніжних тонах

На фото Тіна позує в чорному боді. Красуня без сорому показує оголені стегна, спокусливо сівши на підлогу. Кароль на другому кадрі показує своє обличчя, поглядом пожираючи об'єктив камери. Фотографії вийшли дуже ніжними і спокусливими, незважаючи на те, що були чорно-білими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"А говорила в купальнику ні-ні)))красуня"," в цей день ми з тобою"," це просто згарище"," шалено красива", " як же ви красиві Тіна Григорівна... заворожуєте знову і знову", "любов усього життя", "Ляля", "наша ніжна принцеса", "найкраща наша", " Одна фотка сексуальніше іншої!", "Красивий котик", " Нереально красива. Безмежно люблю", "Тіна ви заарештовані, тому що не можна бути на світі красивою такою".

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