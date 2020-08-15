Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в новых нежных тонах

На фото Тина позирует в черном боди. Красотка без стыда показывает обнаженные бедра, соблазнительно усевшись на пол. Кароль на втором кадре показывает свое лицо, взглядом пожирая объектив камеры. Фотографии вышли очень нежными и соблазнительными, несмотря на то, что были черно-белыми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"А говорила в купальнике ни-ни)))Красотка", "В этот день мы с тобой", "Это просто пожарище", "Безумно красивая", "Как же вы красивы Тина Григорьевна... завораживаете снова и снова", "любовь всей жизни", "Ляля", "наша нежная принцесса", "Самая лучшая наша", "Одна фотка сексуальнее другой!", "Красивый котик", "Нереально красивая. Безгранично люблю", "Тина вы арестованы, потому что нельзя быть на свете красивой такой".

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