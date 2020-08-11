Тина Кароль в оригинальном платье затмила американскую красотку Сиару
Украинская звезда славится выбором роскошных образов для появления на красной дорожке. При этом, своей харизмой и стилем она ничуть не уступает западным коллегам-знаменитостям. Это наглядно показало сравнение Кароль с американской певицей Сиарой, которая выбрала для выхода в свет такое же платье.
Фотоколлаж со сравнением появился на одной из фан-страниц Кароль в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На нем поклонники сравнивают, как выглядели Кароль и Сиара в платье David Koma. Этот наряд с длинной черной юбкой с высоким разрезом и приковывающими к себе внимание серебристыми вставками на груди никого не может оставить равнодушным.
В то же время, на фото отчетливо видно, насколько более уверенной чувствовала себя в платье украинская звезда.
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«Модная битва Тины Кароль и Сиары. На эфире «Танцев со звездами» Тина Кароль появилась в эффектном платье David Koma. В идентичном виде мы видели Сиару на благотворительном вечере Sports Humanitarian Awards в Лос-Анжелесе. Кому подходит больше?», - говорится в подписи к фото.
Поклонники Кароль в своем вердикте были единогласны.
«Пффф, что за вопрос? Конечно нашей гражданочке», «Ну это не потому что я поклонница Тины, просто на ней реально лучше сидит платье», «Ну конечно же мама-кошка лучшая», «Тина без лишних вопросов», - пишут люди.
Напомним, Кароль устроила сеанс соблазнения, показав родинки там, где их мало кто видит: "Тина, что ты делаешь?".
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