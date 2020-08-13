35-летняя украинская певица Тина Кароль взбудоражила мистическим образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном черном платье, изюминкой которого, безусловно, стал глубокий вырез на груди, обнаживший ее упругие прелести. Невозможно не заметить, что горячая блондинка не надела бюстгальтера.
Удачное освещение, в котором Тина будто бы появилась из тьмы добавили кадру загадочности. Девушка строго посмотрела в камеру с легкой ухмылкой, сложив руки под подбородком.
В подписи к фото Кароль прорекламировала драгоценные украшения, которые были на ней в момент съемки.
Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
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"Ты че такая сексуальная, мать?🔥"
"Чёрная Пантера"
"Очень красивая😍"
"Пошла наша конфетка гулять по Нью-Йорку 🔥😍"
"Босс, да?💅🏼💖"
"Женщина-босс🔥"
"Какая грудь. Мне бы такую. Нереальная малышка"
"Мистический взгляд 🔮"
"Какая строгая 🥰🤤🤤"
"Пронзает в самое сердце"
"мама босс"
"убила одним взглядом"
Ранее мы сообщали, в сети появился фотоколлаж со сравнением Кароль и американской певицы Сиары в платье David Koma. Этот наряд с длинной черной юбкой с высоким разрезом и приковывающими к себе внимание серебристыми вставками на груди никого не может оставить равнодушным.
В то же время, на фото отчетливо видно, насколько более уверенной чувствовала себя в платье украинская звезда.
Напомним, Кароль устроила сеанс соблазнения, показав родинки там, где их мало кто видит: "Тина, что ты делаешь?".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль в образе роковой красотки раскрыла секрет счастливых отношений: "Потому что я люблю...".
Также Politeka писала, что страстная Тина Кароль разлеглась перед камерой в эффектном топе.