Украинцы давно подозревают "больше, чем дружбу" между 35-летней певицей Тиной Кароль и ее коллегой по "Голосу країни", 41-летним исполнителем Даном Баланом

Неожиданная информация об отношениях звезд всплыла под одним из опубликованных фото в Инстаграм матери Дана, передает Politeka.net.

Так, молдавская телеведущая и певица Людмила Балан поделилась в своем микроблоге снимком, на котором позирует в красном купальном костюме в "феррари" на воде. 62-летняя блондинка впечатлила публику роскошными формами и обворожительной улыбкой.

"Люди больше думают о возвращении, чем об уходе...", - подписала кадр артистка.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не обошлось без очередной "порции" слухов о романе между сыном Людмилы и Тиной.

Так, одна из пользовательниц уверила других, что "знает, о чем говорит", заявив, что Дан и Тина на самом деле уже живут вместе и очень счастливы.

"Как тяжело Дану найти себе пару, такая красивая мама, понятно что жена должна быть похожа на маму! А та что так похожа что-то не спешит...", - отметила пользовательница, под комментарием которой и раскрылись пикантные детали.

"Не понимаю Ваш тон, я ответила на слова "та, что похожа, не спешит", а не решала за кого-то. А Дана и Тину я очень люблю и знаю о них многое"

"Тине, что нужно сделать первой предложение Дану? Причем здесь мама и Тина. У мамы есть муж, а у Тины есть Дан. Или вы хотите свечку подержать и увидеть всё лично"

"не нада выпускать яд я плохого ничего не писала и имя Тины не упоминала"

"Какой же яд, я знаю,что они вместе и счастливы. А вы живёте в неведении и пишите что попало!"

"Если это так то слава Господу я очень рада за них и пусть будут счастливы!" - "💯 процентов так!!! ❤️❤️❤️"

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.