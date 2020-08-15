27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, ангел "Victoria's Secret", підкорила серця публіки новим відвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій міні-сукні чорного кольору

Родзинкою вбрання стали симпатичні зав'язочки на животі. Жизель позбулася ліфчика заради цього соковитого знімка, а також прийняла жарку позу, що розбурхує фантазію, притулившись до стіни апетитною "п'ятою точкою".

Модель подивилася в камеру зверху вниз, поставивши руки на пояс. Спокуслива брюнетка зачарувала фоловерів тільки одним своїм поглядом. Люди кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти.

"ідеальна 😍"

"Мені дуже сподобався цей наряд 😻"

"Ти дуже-дуже красива ♪ " "Ти впала з небес, моя дівчинка? 🖤"



"Жизель🔥 ✨ ти зірка️ ️ ️" "Від тебе у мене завжди перехоплює подих 🤤 😍 " View this post on Instagram 🖤 @fashionnova 🦋 FashionNovaPartner A post shared by Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) on Aug 14, 2020 at 8:18am PDT Раніше ми повідомляли, Олівейра похвалилася формами в сміливому костюмі. Зірка позувала в спортивному ліфчику, який ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з нього. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо. Зверху Жизель одягла кофту на блискавці, яку розстебнула для того, щоб нею намилувалися вдосталь, модель ніби спустилася з небес. Крім того, довжина дозволила намилуватися відмінним пресом моделі і її тонкою талією. Трохи вище округлих стегон знаходилися тісні велосипедки, виблискуючі на сонці, завдяки вставкам глянцевої тканини.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра виставила напоказ самий ласий шматочок: "цей ракурс не приховує нічого"

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто гармата".