27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, ангел "Victoria’s Secret", покорила сердца публики новым откровенным образом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком мини-платье черного цвета
Изюминкой наряда стали симпатичные завязочки на животе. Жизель избавилась от лифчика ради этого сочного снимка, а также приняла жаркую позу, которая будоражит фантазию, прислонившись к стене аппетитной "пятой точкой".
Модель посмотрела в камеру сверху вниз, поставив руки на пояс. Соблазнительная брюнетка околдовала фолловеров только одним своим взглядом. Люди кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты.
"идеальная 😍"
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"Мне очень понравился этот наряд 😻"
Ранее мы сообщали, Оливейра похвасталась формами в смелом костюме. Звезда позировала в спортивном лифчике, идеально подчеркнувшем ее бюст. Грудь сидела в белье, выпирая, будто планируя выпрыгнуть из него. Треугольники ткани приподняли формы, от чего они смотрелись так соблазнительно.
Сверху Жизель надела кофту на молнии, которую расстегнула для того, чтобы ею налюбовались вдоволь, модель будто спустилась с небес.
Кроме того, длина позволила налюбоваться отличным прессом модели и ее тонкой талией. Чуть выше округлых бедер находились тесные велосипедки, отцвечивающиеся на солнце, благодаря вставкам глянцевой ткани.
Напомним, что Жизель Оливейра выставила напоказ самый лакомый кусочек: "этот ракурс не скрывает ничего"
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поразила образом хищницы, сбросив белье: "Просто пушка".