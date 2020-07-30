Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в смелых ракурсах

На фото красотка была шортах и черном топе. Образ Оливейра дополнила леопардовой сумочкой, а волосы решила собрать в хвост. Жизель позировала для фото, задирала шортики, выгибалась, чтобы сделать снимки максимально горячими. На фото можно увидеть не только идеальную фигуру девушки, но и ее природную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если бы я видел, как ты идешь по Лос-Анджелесу, и выглядишь такой сказочной, я бы закричал перед всеми", "Отлично, спасибо, что дали эти прекрасные фото", "Я думаю, что я видел лучшее. Просто когда-то я не мог любить тебя сильнее. Вы разместили эту фотографию и моя челюсть упала на пол. Ты символ красоты", "Рыбка", "Сногсшибательная милая великолепная женщина".

Ранее мы сообщали, Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула идеальной фигурой в облегающем белом наряде без белья.

Так, красотка позирует в элегантном белом наряде без белья, из-под которого виднеется лишнее. Сама модель принимает разные позы, демонстрируя упругие формы и элегантную красоту. Дополняли образ звезды эффектный макияж и поясок на поясе.

Напомним, раскрепощенная брюнетка из Victoria’s Secret снялась без белья, прикрыв грудь руками

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