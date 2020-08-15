Курс валют в Украине 15 августа удивит переменами, гривна после выходных начнет «прессовать» доллар и евро

Так, торги в понедельник начнутся с падения доллара: -6,09 гривны. К средине прошлого дня валюта упала до 2734,73 гривны, однако практически к концу торгов отыграла копейку, передает Politeka.

Евро также достанется: торги в понедельник начнутся с -11,03 гривен.

Курс валют на 15 августа от НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов – 2740,83 грн;

100 евро – 3241,85 грн.

В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,7 гривны.

Как сообщалось ранее, Национальный банк этим летом понизил учетную ставку до абсолютного минимума за всю историю. Показатель находится на уровне 6%.

Эксперты утверждают, что рост инфляции и общее состояние экономики уже в ближайшее время заставит государство отказаться от низких ставок.

Так за последнее время доллар сильно подорожал, как и другие валюты. Вдобавок, ситуацию раскачивает повышение минимальной зарплаты и общий финансовый кризис. Вполне вероятно, что ставка вырастет уже этой осенью.

Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.

Как сообщала Politeka, Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами.

Также Politeka писала, про массовый отказ от наличных денег в Украине, появилось важное заявление НБУ.