Курс валют в Украине 15 августа удивит переменами, гривна после выходных начнет «прессовать» доллар и евро
Так, торги в понедельник начнутся с падения доллара: -6,09 гривны. К средине прошлого дня валюта упала до 2734,73 гривны, однако практически к концу торгов отыграла копейку, передает Politeka.
Евро также достанется: торги в понедельник начнутся с -11,03 гривен.
Курс валют на 15 августа от НБУ выглядит следующим образом:
100 долларов – 2740,83 грн;
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!"
ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»
Загоревшая Ани Лорак в купальнике удивила слишком глубоким декольте и не только: "Идеал красоты!"
"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней
100 евро – 3241,85 грн.
В то же время десять российских рублей можно будет купить за 3,7 гривны.
Как сообщалось ранее, Национальный банк этим летом понизил учетную ставку до абсолютного минимума за всю историю. Показатель находится на уровне 6%.
Эксперты утверждают, что рост инфляции и общее состояние экономики уже в ближайшее время заставит государство отказаться от низких ставок.
Так за последнее время доллар сильно подорожал, как и другие валюты. Вдобавок, ситуацию раскачивает повышение минимальной зарплаты и общий финансовый кризис. Вполне вероятно, что ставка вырастет уже этой осенью.
Напомним, Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев.
Как сообщала Politeka, Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами.
Также Politeka писала, про массовый отказ от наличных денег в Украине, появилось важное заявление НБУ.