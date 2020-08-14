Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про безпеку

На фото Демі позує в білій шовковій сукні з величезним декольте і без білизни. Зірка сиділа на підлозі, показуючи пишні груди на фото. Волосся Роуз вирішила зібрати в хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Поруч з красунею можна побачити гонг. На другому фото модель вже в руках тримала собаку, а на третьому - кота. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє безпечне місце", - підписала красуня фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, матуся", "Круто", "гаряче", "так дуже красиво, хороших вихідних", "найкрасивіша жінка в світі", "Богиня", "для нас готова весілля", "дуже красива дівчина".

Повідомлялося, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, влаштувала літню фотосесію в стильному нюдовом бікіні.

Так, цього разу модель вирішила захопити кадрами зі зйомок в новому бікіні з мереживною вишивкою з боків і на ліфчику. Струнка красуня з пишними формами похвалилася в різних позах своїми достоїнствами.

Ми писали, що відома модель Демі Роуз показала себе в гарячому ракурсі і розповіла про своє минуле життя.

На фото красуня показала себе в квітковому платті, яке підкреслило ідеальну талію. Декольте у Демі виявилося дуже великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди.

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