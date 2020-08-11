Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила образом в леопардовом купальнике

Каждый день звезда старается пополнять свой профиль в Инстаграм жаркими фото, чтобы поддерживать свою популярность в сети и привлекать еще больше аудитории к профилю. Причем делает это Деми излюбленным образом - публикуя жаркие снимки, на которых позирует в белье или купальниках.

Модель с пышными формами сотрудничает с многими популярными брендами, поэтому удивлять каждый раз новым образом ей не составляет труда. В этот раз Роуз блеснула загорелым телом в бикини с леопардовым принтом, которое едва выдержало "напор" девушки. Потянув за тоненькую ниточку на груди, звезда впечатлила жарким видом.

«Привет, красотка, ты великолепно выглядишь ♥ ️ великолепная ♥ ️ милая ♥ ️ сексуальная 😘😘😘💕💕💕», «Ваша красота несравненная bbita», «Кошечка дразнится 😘😘😘», «Безумно красивая», «Красиво 😍», «все фото потрясающие красивые», «Уфффф, как ты богата на дыньки 😘😘💕», «Ummmmm.qv милое сердце», «😻😻😘❤️❤️🔥🌞Красивая и великолепная с любой стороны 😍🥰😘😘😘,» - пишут пользователи.

До этого модель решила восхитить кадрыми со съемок в новом бикини с кружевной вышивкой по бокам и на лифчике. Стройная красотка с пышными формами похвасталась в разных позах своими достоинствами.

Для большей пикантности и разнообразия, Деми взяла в руке кокосовый коктейль и дополнила образ черной прозрачной накидкой. Также на фото можно заметить стильные солнцезащитные очки и аккуратно уложенные локоны звезды.

Девушка решила блеснуть фигурой в разных ракурсах, в очередной раз удивив сеть объемами своих ягодиц:

«Beautiful⚘⚘⚘⚘», «Ничего себе это горячее 🌹😊🔥😜🤩🥰», «Самое горячее на сегодня😙😙😙😙😙😙», «Очень красиво», «Mamasita😍😘😘😘😘», «Моя любовь ❤️❤️», «🔥🔥 лучшая девушка», 2У этой девушки великолепное тело, не имеющее себе равных. Господь определенно свел нас с богиней. Аминь!!!!!», «Замечательная девушка🌹❤️🌹❤️ идеальная», «Ух ты выглядишь горячо и сексуально, как всегда шикрно xxxxxxxxxx ❤», «потрясающая самка .... 👏👏👏👏👏», - пишут поклонники.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами