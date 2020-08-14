Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о безопасности

На фото Деми позирует в белом шелковом платье с огромным декольте и без белья. Звезда сидела на полу, показывая пышную грудь на фото. Волосы Роуз решила собрать в хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Рядом с красавицей можно увидеть гонг. На втором фото модель уже в руках держала собаку, а на третьем - кота. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мое безопасное место", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, мамочка", "Круто", "Горячо", "Так очень красиво, хороших выходных", "Самая красивая женщина в мире", "Богиня", "Для нас готова свадьба", "Очень красивая девушка".

Сообщалось, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, устроила летнюю фотосессию в стильном нюдовом бикини.

Так, в этот раз модель решила восхитить кадрами со съемок в новом бикини с кружевной вышивкой по бокам и на лифчике. Стройная красотка с пышными формами похвасталась в разных позах своими достоинствами.

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На фото красотка показала себя в цветочном платье, которое подчеркнуло идеальную талию. Декольте у Деми оказалось очень большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь.

Напомним, Деми Роуз с полосочками вместо белья пошалила перед зеркалом

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