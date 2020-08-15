Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала в незвичайній позі, як веселиться на моторному човні

Емілі любить блищати своїми образами, публікуючи в соціальній мережі Instagram палкі фото. Дівчина віддає перевагу природності, тому навіть на модних заходах або під час розваг з чоловіком вона з'являється без макіяжу і укладок.

Дівчина боїться, що косметика зіпсує її шкіру, а укладання просто знищать локони, як це було з іншими її колегами моделями. Тому цього разу вона також позувала в природному вигляді без мкіяжу, прикрас і укладок. Інтригуючим її образ зробило коротеньке чорне плаття, зовсім не приховує достоїнств зірки.

"Що у неї з грудьми», «Емілі, Не перегинай», «Боже, ідеально спокусливо», «шикарно і романтично», «воу, що це ще за пози, дівчинка«,» навіщо так згинатися«,» вогняна брюнеточка🔥 🔥«,» la ternura q me da el collar de Colombo😭❤️«," як так?", "Прекрасно 😍, "" розкіш і солодощі👊 👍 👍 👍 🔥», «о, мій Бог», «дуже мило💕», «красиво ❤️», - пишуть користувачі.

Також на сторінці моделі в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр з відпочинку знаменитості. Емілі любить відпочивати на пляжі і всіляко підкреслювати свою фігуру модними бікіні різного кольору і дизайну. При цьому дівчина зовсім не соромиться оголятися перед камерою.

У джинсах з високою талією і рваними на колінах Емілі повеселилася в зухвалій позі. При цьому одягла звезад занадто короткий топ в черговий раз посвітивши грудьми без ліфчика. Емілі позувала стоячи на дереві з апельсинами і дивлячись зверху вниз підкорила сміливим "цибулею".

"Плодоносить" 🍊 » " - підписала фото Емілі.

Ось що відповіли фанати:

"прекрасний вид 😍", "Вау, мила❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Емі збирає персик" «" ви недостатньо зрілі для таких кадрів», «Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... 😍 ", "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя», "так прекрасно".

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