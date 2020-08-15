Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала в необычной позе, как веселится на моторной лодке

Эмили любит блистать своими образами, публикуя в социальной сети Инстаграм жаркие фото. Девушка предпочитает естественность, поэтому даже на модных мероприятиях или во время развлечений с мужем она появляется без макияжа и укладок.

Девушка боится, что косметика испортит ее кожу, а укладки попросту уничтожат локоны, как это было с другими ее коллегами моделями. Поэтому в этот раз она также позировала в естественном виде без мкияжа, украшений и укладок. Интригующим ее образ сделало коротенькое черное платье, совсем не скрывающее достоинств звезды.

«Что у нее с грудью», «Эмили, не перегибай», «Боже, идеально соблазнительно», «шикарно и романтично», «воу, что это еще за позы, девочка», «Зачем так изгибаться», «Огненная брюнеточка🔥🔥», «La ternura q me da el collar de Colombo😭❤️», «как так?», «Прекрасно 😍,» «роскошь и сладости👊👍👍👍🔥», «О, мой бог», «Очень мило💕», «Красиво ❤️», - пишут пользователи.

Также на странице модели в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр из отдыха знаменитости. Эмили любит отдыхать на пляже и всячески подчеркивать свою фигуру модными бикини разного цвета и дизайна. При этом девушка совсем не стесняется оголяться перед камерой.

В джинсах с высокой талией и рваными на коленках Эмили повеселилась в дерзкой позе. При этом надела звезад слишком короткий топ в очередной раз посветив грудью без лифчика. Эмили позировала стоя на дереве с апельсинами и глядя сверху вниз покорила смелым "луком".

«Плодоносит» 🍊,» - подписала фото Эмили.

Вот что ответили фанаты:

«прекрасный вид 😍», «Вау, милая❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Эми собирает персик», «Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... 😍», «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно».

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