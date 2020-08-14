Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала себе в надзвичайно жаркому образі

На кадрах красуня позує в білій прозорій білизні. Сьюзі в мереживах повигиналася на камеру, заманюючи до себе. Кортес потягнула за нього, роблячи кадри ще спекотніше. Після цього зірка з'явилася в чорних трусиках і топі вже в душі. Тіло моделі було мокрим, а красуня не соромилася показати найцікавіші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 34 тисячі разів і написали коментарі:

"Прекрасно", "красуня", "принцеса", "Люблю", "Потравляю її за таку витрату краси і чуттєвості", "завжди така неймовірно красива", "Реально прекрасна", " надзвичайна краса, руйнівна і чуттєво ... збуджена" ," ви шукайте будинок?".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в неймовірно гарячому ракурсі.

На фото красуня здалася в білизні зі шкіряних мотузочок, а образ доповнила стильними чобітьми вище коліна. Сьюзі стала в позу собачки на ліжку, а на руках можна побачити у неї наручники.

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