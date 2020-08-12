Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили за самые красивые ягодицы, показала себя в горячем образе

На фото красотка позировала в красном топе и больших сапогах выше колена. Образ Сьюзи дополнила шляпкой, которой прикрыла кое-что между ножек, которые были раздвинуты для более горячего кадра. Звезда смотрела прямо в объектив камеры, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сверхчувственная", "Красная, горячая", "Замечательно великолепно", "Привет", "Девушка прекрасная", "Goddess", "Hermosa".

Ранее мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес предстала во всей красе на пляже.

Так красотка прошлась по пляжу в маленьком купальнике. Сверху красотка накинула прозрачный шлейф, который развивался по ветру.

Верхняя часть подчеркнула пышную грудь знаменитости, а также позволила полубоваться неприкрытым прессом. "Стальной" живот вызывал только восхищение.

Сообщалось, что бразильская супермодель Сьюзи Кортез показала другую свою гордость без белья.

Так, красотка позирует на кровати в крохотном белье и портупее без лифчика. Пикантные места знаменитость решила прикрыть при помощи специальных наклеек. Кроме того, в глаза бросается тот факт, что красотка позирует в наручниках.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила шоу, спустив мини-бикини

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