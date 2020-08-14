Американська фітнес-модель Ана Чері показала сонячні фото, зроблені на узбережжі

На сторінці зірки є багато яскравих фото, зроблених в спортзалі, на природі під час спеціальних занять для всієї групи м'язів, а також роликів, які модель знімає спеціально для худне аудиторії. Будучи фітнес-тренером, дівчина намагається привертати увагу до себе завдяки контенту на сторінці в Instagram.

Не так давно Ана навіть знялася для календаря і представила ленейку спортивного одягу спеціально для занять спортом. Цього разу Чері підкорила пляжними знімками, зробленими у воді на узбережжі. Зірка показала, як насолоджується спекотним літом в стильному купальнику без бретелей і модним принтом на грудях.

"Охх, це дуже круто💋",» Бомбічна дівчина❤️«,» Мила дівчина«,» дитинко, так гаряче, просто вау«, "Солодка дівчинка" « "цукерка знає, як пустувати" « "занадто багато спека"«"", " Отже 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «у тебе відмінне тіло🔥", " криві і вигини😍 😍 😍 😍 😍"," ти клас хочу таку! 🔥 👏 🔥 😍 ", » Красиве бікіні",» секрет трусиків",» дуже красива жінка, відмінне тіло і чудова в бікіні👙 🔥 🔥 🔥 🔥", " ого, ви просто прекрасні🙌», - пишуть користувачі.

Також дівчина вирішила захопити новим образом. На сторінці Ани в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому мокра після водних процедур Ана посвітила ідеальними вигинами.

Дівчина без збентеження демонструє своє тіло в самих різних образах, при цьому вона не боїться бути не зрозумілою-тисячі шанувальників кожен день захоплюються її фігурою, коментують відео з тренувань і зберігають знімки з постановочних фотосесій.

Образ засмаглої Чері в леопардовому купальнику на мокру шкіру також не залишив їх байдужими:

"Як дівчина для Тарзана🔥 🔥 😍 😍 😍", "que Hermosa eres Nena saludos y besos muñeca", " найпривабливіший вигляд«", " Джейн?", "Красиво і шикарно" « "ти така красива" « "Боже мій" « "ти розкішна😍😍🐅❤️😘😘», «ідеальна Малятко ""більше б таких фото",» волога і шикарна « " ти б був моїм Тарзаном? 🤭 🤗 💕 "»"Дуууже гаряче🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», - написали фанати.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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