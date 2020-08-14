Ресторанний бізнес відомої телеведучої і співачки Ольги Бузової зазнав серйозних збитків

Ольга Бузова відома більшості як зірка шоу-бізнесу, проте мало хто знає, що співачка прибувала себе в якості приватного підприємця. Однак у 2019 році бізнес Бузової зазнав краху, пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що в 2018 році Ольга Бузова стала власницею мережі ресторанів, яка отримала назву «Бузфуд». Для того, запустити роботу місць громадського харчування артистці довелося вкласти близько 10 мільйонів рублів (3,7 мільйона гривень).

Ресторани зірки реаліті-шоу «Дом-2 " розташовувалися на території Москви і Санкт-Петербурга. Однак, незважаючи на масштабні фінансові вкладення, мережа ресторанів пішла в мінус вже на другий рік роботи.

У зв'язку з цим, Бузовій довелося закрити один зі своїх закладів ще в минулому році. Як виявилося, в той час зірка втратила цілих 19 мільйонів рублів.

На думку деяких рестораторів, Ольга не прикладала зусиль для просування мережі своїх закладів, а тільки була її обличчям.

Варто згадати про те, що раніше Ольга Бузова вже робила спроби влитися в сферу бізнесу. Так, виконавиця співпрацювала з відомим італійським брендом C&C, випустивши з ним спільну лінійку одягу.

Дана затія також закінчилася провалом. Лінійка одягу C&C by Olga Buzova була представлена в 40 торгових точках, проте її поява не посприяла підвищенню рівня продажів.

У джерелі також згадується про те, що свого часу Бузова цікавилася криптовалютою, але ця справа так і не принесла їй істотного доходу.

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