Відома російська телеведуча Ольга Бузова похвалилася незвичайним кадром з конем і потрапила під хвилю критики в мережі

Кожне фото Олі серйозно обговорюється в мережі, піддається критиці і висміюванню. Після того, як дівчина стала співачкою і постоянног гастролює зі своїми композиціями, найчастіше в Інстаграме Зірки під її фотокадрами з'являються неоднозначні зауваження. При цьому відео і знімки з відпочинку не виняток.

Цього разу на сторінці Бузової був опублікований кадр, на якому задоволена оля позувала поруч з конем. Залишившись в одному червоному спортивному ліфчику і коротких шортах, дівчина притулилася до тварини, нагнувшись вперед до об'єктива.

"Кажуть, що якщо закохаєшся в карооку, то ніколи не зможеш розлюбити...️️️. Хто у мене тут з карими оченятами? Відзначайтеся смайликами👁 👁 👁№, - написала Оля під постом.

Ось що відповідають фанати:

» Оля як завжди... «» Олечка , я зробила розбір твоєї матриці долі на своїй сторінці « "красуня♥️♥️будь щаслива", " у кого блакитні очі?😍 🙈 , «"а я зеленоока, мене розлюбять чи що?", "Гра називається: "знайди тварину"😁", " чому Дімас розлюбив ?",» одна особа«, "@kate_nikonova_ ахахахах тільки хотіла це написати👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣 сто відсотків", " @kate_nikonova_ у коня вираз обличчя набагато розумніший 😂" »

Відзначимо, незважаючи на те, що Ольгу часто критикують в мережі через її невміння співати, дівчину це не зупиняє, вона намагається, влаштовуючи концерти і знімає нові кліпи. Щоб підігрівати інтерес до себе, Бузова також знімається в різних фотосесіях. Цього разу дівчина поділилася кадрами в соціальній мережі Instagram, вразивши виглядом.

Справа в тому, що Бузова знялася для нового випуску чоловічого журналу Playboy. Зазначимо, раніше вона презентувала четверту обкладинку для чоловічого журналу. А раніше особою випуску в 2006, 2010 і 2018 роках. Вперше вона знялася для журналу разом з іншими учасницями «Дому-2» Оленою Водонаєвою і Вікторією Карасьовою.

На спеціальному ролику, Ольга позувала в різних образах, але образ без одягу і на шезлонгу, де вона прикривається лише капелюхом, вразив користувачів Instagram найбільше:

"спасибі тобі за такий позитиффф💥 💥❤️, «якщо коротко, то я абсолютно згодна 👍🏼😂🔥🔥🔥💣💣💣», «шикарна ❤️", " у Давида найкраща дівчина😻 🤤 🥵 🥵", " чудова Ольга😍 😍 😍", " відео просто » і Мій улюблений трек-кадри не для дітей! ❤ ️ ",» Було б що показувати«,» рекламна зйомка для борделя«,» Вся манера поведінки і слова стали як під копірку Івлєєвої«,»Ольга, що ти твориш🌸 🥰 🥰 🤤 🤤 🤤 🤤".

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