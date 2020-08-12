Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова блиснула ідеальною фігуркою в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото і відео красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина розповіла шанувальникам, що це останній день її відпустки, тому їй вже потрібно збирати речі. Бузова мало не розплакалася, розповідаючи, що їй завжди шалено сумно, коли доводиться їхати додому.

"Чому найпрекрасніший час, так швидко закінчується. Наша поїздка пролетіла, як одна мить, на одному диханні. Дуже сумно, не хочу їхати. Але пора... Москва чекає, у мене дуже багато справ, тому ще пару годин посумую, і лечу в Москву з бойовим настроєм", - повідомила Бузова.

Всього за 15 хвилин її пост зібрав понад 45 тисяч лайків. На фото Ольга стояла в міні-бікіні. Вона вигнулася, показавши, як спокушає свого хлопця Даву. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Я рада, що ви добре відпочили", «гаряча», «Богиня дивуюся твоєю красою», «не сумуй королева, будь щаслива і всіх тобі благ Ольчик!", "Олечка навчися відпочивати! Життя не вічне!", "Фігура відпад», "а де ж слова подяки Даві?", "Оля скажи як ти схудла..твоя талія прям шалено подобається", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова позувала на яхті в білому купальнику, який підкреслив всі вигини красуні.

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