Відома російська телеведуча Ольга Бузова похвалилася черговим досягненням у своєму житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка розповіла, що знялася для обкладинки модного журналу. Але обкладинка виявилася не простою, а у вигляді ролика. Співачку нарядили в чорну класичну сукню і зробили модну укладку. Вона позувала на камеру, сміялася і була щаслива.

"Супер Ексклюзив. Перша відео обкладинка зі мною для улюбленого cosmopolitan_russia. Це неймовірно круто, коли твої улюблені обкладинки журналів оживають. Шукайте моє інтерв'ю в Вересневому digital - номері, присвяченому дуже важливій темі кібербулінгу і хейта в Інтернеті», - підписала відео зірка.

За три години пост Бузової подивилися понад 700 тисяч людей. У коментарях стали вітати артистку і робити їй компліменти.

"Шикарна обкладинка і крутий, а головне дуже важливий посил!", "ти у нас найкрасивіша, Оля, ти найкраща", "де тільки тебе немає!", "Рідна, красуня", "Крутиха", "Лялечка", "Так незвично бачити Ольгу в довгій сукні", "незвично довга сукня для Ольги Бузової)", " Який дурень робить тобі цю зачіску. Вона старить, нафіг її, Ти виглядаєш набагато краще з іншою укладкою", "сама бомбічна, чекаю з нетерпінням коли вийде журнал», - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Бузова приголомшила видом в одному ліфчику посеред вулиці, пікантне фото: "що з животом?".

А ще Politeka писала, що безсоромна Бузова блиснула принадами в міні-бікіні, засвітивши найсолодші місця: топ жарких фото зірки.

Також Politeka повідомляла, що худюща Бузова посвітила пружностями в міні-бікіні, показавши, як спокушає Даву: «життя не вічне».