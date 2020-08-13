Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова подражнила шанувальників апетитними принадами в розкішних купальниках

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки за літо зібралося маса кадрів в розкішних бікіні і мініатюрних купальниках. Варто відзначити, що останнім часом артистка стежить за своєю фігурою. Вона дуже схудла, тому всі купальники на ній виглядають чудово. Особливе захоплення викликає плоский животик співачки і її підкачані сідниці.

Як відомо, нещодавно Ольга Бузова зі своїм хлопцем Давою відпочивала в Сочі. З собою красуня взяла відразу кілька купальників, в яких із задоволенням позувала.

"Коли за все літо було мало фото в купальниках. Дівчатка мої, будемо купальники рахувати?",- підписала знімок артистка.

Варто відзначити, що Бузова переважно вибирає прості купальники, без пуш-апу та інших прикрас. Співачка не соромиться того, що у неї невеликі груди. Хоч іноді в коментарях артистці і пишуть негативні коментарі з цього приводу.

Додамо, що до поїздки на море Бузова позувала в купальнику прямо у себе на даху.

"Даєш фото в купальниках. Літо жеж», - написала красуня, натякнувши, що відсутність відпустки – не перешкода для фотографій в бікіні.

Нагадаємо, що спекотна Бузова засмущала розкутою позою в тісному купальнику: "богині все до лиця".

А ще Politeka повідомляла, що худюща Бузова посвітила пружностями в міні-бікіні, показавши, як спокушає Даву: «життя не вічне».

Також Politeka писала, що Бузова в червоному ліфчику спантеличила кадром поруч з конем:"Ось чому Дімас розлюбив".