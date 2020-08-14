Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе та розповіла про флешмоб

На фото Олександра позує в картатій сорочці і без білизни. Як можна помітити, красуня її розстебнула і засвітила частково груди. Зарицька здалася на чорно-білому фото, залишивши волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Різ Візерспун, Єва Лонгорія, Сінді Кроуфорд, Вікторія Бекхем - багато знаменитих і успішних жінок опублікували в своїх соціальних мережах чорно-білі фото. Знаменитості роблять це в рамках нового флешмобу, який закликає дівчат у всьому світі підтримати один одного", - написала Олександра.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і ще не встигли написати компліменти, але так і хочеться сказати: "Космос, гармата масового ураження".

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька здивувала зовнішністю.

В рамках зйомки зірка вирішила поекспериментувати із зовнішністю. Так, Олександра позувала в рожевій перуці у вигляді каре.

Для запису співачка вибрала легку білу сукню з глибоким декольте. Варто відзначити, що красуня позувала без косметики.

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