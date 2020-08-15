31-річна модель і телеведуча Поліна Логунова, дружина актора Дмитра Ступки, спокусила ніжними вигинами
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному ракурсі.
Так, Поліна вбралася в облягаючу сукню сріблястого відтінку, в якій забралася в басейн. Намокла дівчина стояла майже по пояс у воді, зображуючи пристрасть. Поліна відвела одну руку в сторону, а іншою торкнулася шиї, опустивши чарівний погляд.
Пікантною родзинкою стала відсутність білизни на красуні. Декольте Логунової здатне викликати "хвилі".
"... кожна дорога веде до кінця ...",- підписала фото Поліна.
Несхожа сама на себе Настя Каменських спантеличила виглядом без макіяжу: "Боже, яка..."
ЗНО-2020: абітурієнтів приголомшили нововведенням, термінове рішення Кабміну, «з 7 по 15 вересня…»
ПриватБанк кинувся блокувати гроші на рахунках українців через новий закон: "Клієнт повинен пройти..."
"Напередодні весілля": у мережі показали фото пари, які потонули на курорті під Одесою
Користувачі кинулися ставити "лайки" і коментувати. Не видаржав навіть чоловік красуні. Дмитро Ступка відреагував на грячий знімок дружини такими словами: "Яка гарна русалонька... 🥰"
"Цікавий і незвичайний образ ❤️"; " Вааавввв, як же красиво🤍 😍", - писали інші фоловери.
Раніше ми повідомляли, Логунова підкорила яскравим образом на одному з фото, опублікованому в Instagram. Вона була одягнена в топ на зав'язочках - схожий на циганський костюм. Не вистачало тільки червоної квітки в волоссі. Поліна розпустила своє розкішне чорне волосся і зухвало подивилася в камеру. Образ красуня доповнила червоною помадою.
"Поліночка рідна, ну ти просто карколомна!", "Топ тут ти", "Просто вогонь!!! Фурія», «Убий мене голими руками», «Вау», "вогонь", "перший раз на вашій сторінці, так вільно і легко виглядає відео. 👏 👍 Мені здається вам би спробувати образ Ольги Куриленко з фільму "Хітмен". Образ Моніки дуже навіть Вам до лиця, особливо очі. Дякую.💐" - коментували користувачі.
Нагадаємо, що Поліна Логунова виставила напоказ апетитних " близнючок «в мікроскопічному купальнику:»завжди залікові...".
Як повідомляла Politeka, Поліна Логунова блиснула неймовірними вигинами в купальнику: "лялечка!».
Також Politeka писала, що Поліна Логунова в одному ліфчику показала, як доглядає за собою: домашнє відео.