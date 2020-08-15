31-летняя модель и телеведущая Полина Логунова, жена актера Дмитрия Ступки, соблазнила нежными изгибами

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном ракурсе.

Так, Полина нарядилась в облегающее платье серебристого оттенка, в котором забралась в бассейн. Намокшая девушка стояла почти по пояс в воде, изображая страсть. Полина отвела одну руку в сторону, а другой коснулась шеи, опустив пленительный взгляд.

Пикантной изюминкой стало отсутствие белья на красотке. Декольте Логуновой способно вызвать "волны".

«... каждая дорога ведет к концу ...», - подписала фото Полина.

Пользователи кинулись ставить "лайки" и комментировать. Не выдаржал даже муж красотки. Дмитрий Ступка отреагировал на грячий снимок жены такими словами: "Какая красивая русалочка... 🥰"

"Интересный и необычный образ ❤️"; "Вааавввв, как же красиво🤍😍", - писали другие фолловеры.

Ранее мы сообщали, Логунова покорила ярким образом на одном из фото, опубликованном в Инстаграм. Она была одета в топ на завязочках - похожий на цыганский костюм. Не хватало только красного цветка в волосах. Полина распустила свои роскошные черные волосы и дерзко посмотрела в камеру. Образ красотка дополнила красной помадой.

"Полиночка родная, ну ты просто сногшибательная!", «Топ тут ты», «Просто огонь!!! Фурия», «Убей меня голыми руками», «Вау», «Огонь», "Первый раз на Вашей страничке, так свободно и легко смотрится видео. 👏👍 Мне кажется Вам бы попробовать образ Ольги Куриленко с фильма "Хитмен". Образ Моники очень даже Вам к лицу, особенно глаза. Спасибо.💐" - комментировали пользователи.

Напомним, что Полина Логунова выставила напоказ аппетитных «близняшек» в микроскопическом купальнике: «Всегда зачетные…».

Как сообщала Politeka, Полина Логунова сверкнула невероятными изгибами в купальнике: «Куколка!».

Также Politeka писала, что Полина Логунова в одном лифчике показала, как ухаживает за собой: домашнее видео.