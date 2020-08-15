31-летняя модель и телеведущая Полина Логунова, жена актера Дмитрия Ступки, соблазнила нежными изгибами
Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном ракурсе.
Так, Полина нарядилась в облегающее платье серебристого оттенка, в котором забралась в бассейн. Намокшая девушка стояла почти по пояс в воде, изображая страсть. Полина отвела одну руку в сторону, а другой коснулась шеи, опустив пленительный взгляд.
Пикантной изюминкой стало отсутствие белья на красотке. Декольте Логуновой способно вызвать "волны".
«... каждая дорога ведет к концу ...», - подписала фото Полина.
ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»
ПриватБанк бросился блокировать деньги на счетах украинцев из-за нового закона: "Клиент должен пройти..."
Пышногрудая Чехова скинула одежду и пошла по стопам Волочковой, фото все объясняют: "Ветки не колятся?"
"Накануне свадьбы": в сети показали фото пары, которые утонули на курорте под Одессой
Пользователи кинулись ставить "лайки" и комментировать. Не выдаржал даже муж красотки. Дмитрий Ступка отреагировал на грячий снимок жены такими словами: "Какая красивая русалочка... 🥰"
"Интересный и необычный образ ❤️"; "Вааавввв, как же красиво🤍😍", - писали другие фолловеры.
Ранее мы сообщали, Логунова покорила ярким образом на одном из фото, опубликованном в Инстаграм. Она была одета в топ на завязочках - похожий на цыганский костюм. Не хватало только красного цветка в волосах. Полина распустила свои роскошные черные волосы и дерзко посмотрела в камеру. Образ красотка дополнила красной помадой.
"Полиночка родная, ну ты просто сногшибательная!", «Топ тут ты», «Просто огонь!!! Фурия», «Убей меня голыми руками», «Вау», «Огонь», "Первый раз на Вашей страничке, так свободно и легко смотрится видео. 👏👍 Мне кажется Вам бы попробовать образ Ольги Куриленко с фильма "Хитмен". Образ Моники очень даже Вам к лицу, особенно глаза. Спасибо.💐" - комментировали пользователи.
Напомним, что Полина Логунова выставила напоказ аппетитных «близняшек» в микроскопическом купальнике: «Всегда зачетные…».
Как сообщала Politeka, Полина Логунова сверкнула невероятными изгибами в купальнике: «Куколка!».
Также Politeka писала, что Полина Логунова в одном лифчике показала, как ухаживает за собой: домашнее видео.