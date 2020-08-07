Жена актера Дмитрия Ступки, модель и телеведущая Полина Логунова похвасталась невероятными формами в оригинальном топе

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграме звезды. Девушка была одета в топ на завязочках, который был похож на цыганский костюм. Не хватало только красного цветка в волосах. Она распустила свои роскошные черные волосы и дерзко смотрела в кадр. Образ красотка дополнила красной помадой.

Стоит отметить, что на руках Логуновой было видно множество татуировок, но особое внимание привлекли пышные «близняшки» модели, которые практически выпрыгивали из кофты.

За несколько часов пост красотки собрал тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Полиночка родная, ну ты просто сногшибательная!», «Топ тут ты», «Просто огонь!!! Фурия», «Убей меня голыми руками», «Вау», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Полина Логунова сверкнула своим главным достоинством во всей красе. Женщина позировала в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру в купальнике. Она выпятила вперед свою грудь в бежевом купальнике.

«Летнее время», — коротко подписала фото красотка.

Логунова достаточно часто красуется перед поклонниками в ярких соблазнительных образах.

Напомним, что Полина Логунова выставила напоказ аппетитных «близняшек» в микроскопическом купальнике: «Всегда зачетные…».

Как сообщала Politeka, Полина Логунова сверкнула невероятными изгибами в купальнике: «Куколка!».

Также Politeka писала, что Полина Логунова в одном лифчике показала, как ухаживает за собой: домашнее видео.