31-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, расслабилась перед камерой и показала, как выглядит без макияжа

Как передает Politeka.net, красотка записала бьюти-видео и опубликовала его в своем микроблоге в Инстаграм, в котором рассказывает об экстренном уходе за волосами.

Брюнетка предстала в черном топе-лифчике, без тени смущения засняв пикантные округлости и изгибы. Также Полина, которая ревностно относится к поддержанию своей фигуры, засветила складочки на животе.

Девушка сняла с головы полотенце и опробовала на своих волосах все тюбики и флакончики с косметикой, которые рекламирует.

"Красивые волосы! СОС - средства", - подписала кадры Полина.



Примечательно, что в конце ролика за кадром слышен голос ее маленького сына, зовущего маму.

Ранее мы рассказывали, Логунова призналась, чего ей стоило добиться идеальных форм. Оказывается, похудение может таить в себе много подводных камней.

"Когда-то я вылечила себя сама. Индекс массы тела у меня 19. Процент жира 16. Я ем углеводы и простые, и сложные каждый день. Помимо того, что я решила заняться здоровьем еще много лет назад, (недавно я обнаружила что у меня начались (из-за еды) болезни, о которых я не знала и не чувствовала). Они были много лет назад, еще раз подчеркну, и протекали бессимптомно), а если бы я не решила изучить, что такое еда и как она может лечить - не была бы на сегодняшнем уровне здоровья", - поделилась жена Ступки.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, горячая жена Ступки в прозрачном наряде застыла в непристойной позе: «Хочешь…»

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.