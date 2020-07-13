Звезда превзошла сама себя

Модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова сверкнула безупречной красотой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кушаем только когда кормят, откуда столько энергии у детей без еды носиться?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Логунова позирует лежа на кушетке в облегающем топе. В этот момент она кормит ребенка и посылает воздушный поцелуй в камеру.

«Боже какая куколка! Счастья и пусть растет здоровый!», «красивая мама, и желаю вам всем счастья,всей вашей семье!», «когда кушают, как положено, энергии ещё больше 😂😂😂», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что жена актера Дмитрия Ступки - модель Полина Логунова показалась перед камерой в необычном наряде.

Достаточно часто звезда красуется формами, получая от поклонников тонны комплиментов и благодарности.

Так и в это раз - Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии.

В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась.

В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

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