Відома співачка Ані Лорак похвалилася фігурою на відпочинку

Як передає Politeka.net, знімками артистка похвалилася в розділі "сторіс" своєї сторінки в "Instagram".

На фото Лорак позує в білій сорочці поверх купальника. На голові у неї чорна кепка. При цьому стрункі ноги залишилися абсолютно голими.

У такому вигляді Лорак сфотографувалася на тлі морського пейзажу і під пальмою.

Нагадаємо, на початку серпня король естради Філіп Кіркоров з дітьми полетів відпочивати на грецький острів Крит, а трохи пізніше до нього приєдналася і Ані Лорак з дочкою Сонею.

Зірки та їхні діти насолоджуються літніми канікулами в п'ятизірковому готелі Elounda Peninsula All Suite Hotel в курортному місті Елунда.

Кіркоров зокрема показав, що з Лорак вони відвідали поле для гольфу. При цьому король російської естради закликав усіх, не заважатим жити ідеальним життям.

До слова, Лорак не випадково відпочивають в Греції в компанії зоряного сімейства Кіркорова.

Філіп Бедросович-Хрещений батько дівчинки, яка народилася в шлюбі співачки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Нагадавши, Ані Лорак в білому вбранні вбила видом поруч з " копією "Мурата:"Схід справа тонка".

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