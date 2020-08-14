Известная певица Ани Лорак похвасталась фигурой на отдыхе
Как передает Politeka.net, снимками артистка похвасталась в разделе «сторис» своей страницы в «Инстаграм».
На фото Лорак позирует в белой рубашке поверх купальника. На голове у нее черная кепка. При этом стройные ноги остались абсолютно голыми.
В таком виде Лорак сфотографировалась на фоне морского пейзажа и под пальмой.
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Напомним, в начале августа король эстрады Филипп Киркоров с детьми улетел отдыхать на греческий остров Крит, а немного позже к нему присоединилась и Ани Лорак с дочерью Соней.
Звезды и их дети наслаждаются летними каникулами в пятизвездочном отеле Elounda Peninsula All Suite Hotel в курортном городе Элунда.
Киркоров в частности показал, что с Лорак они посетили поле для гольфа. При этом король российской эстрады призвал всех, не мешатьим жить идеальной жизнью.
К слову, Лорак не случайно отдыхают в Греции в компании звездного семейства Киркорова.
Филипп Бедросович — крестный отец девочки, родившейся в браке певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Напомним, Ани Лорак в белом наряде сразила видом рядом с "копией" Мурата: "Восток дело тонкое".
Как сообщала Politeka, загоревшая Ани Лорак в купальнике удивила слишком глубоким декольте и не только: "Идеал красоты!"
Также Politeka писала, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».