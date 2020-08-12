Пока Ани Лорак наслаждается отдыхом в компании Филиппа Киркорова, фанаты вспоминают разные ее образы и восхищаются красотой

Так, на одной из фан страничек, посвященных артистке появилось фото Лорак с короткими кудрявыми локонами.

Отметим, в Сети пишут, что тут Лорак выгляди очень необычно, так как в последнее время ее привыкли видеть с длинными идеально ровными волосами.

«Совсем другой образ, непривычно!», «Прикольненько», «Показалось сперва это Эдита Пьеха, ничего супер», «Я даже не узнала. класс❤️», «Ани, прекрасна, как всегда!😍В любом образе))❤️», «Это под Уитни! Очень близко!», «Надо было еще маленьких змеючек в волосы заплести👑», - пишут в комментариях.

Напомним, в начале августа король эстрады Филипп Киркоров с детьми улетел отдыхать на греческий остров Крит, а немного позже к нему присоединилась и Ани Лорак с дочерью Соней.

Звезды и их дети наслаждаются летними каникулами в пятизвездочном отеле Elounda Peninsula All Suite Hotel в курортном городе Элунда.

К слову, Лорак не случайно отдыхают в Греции в компании звездного семейства Киркорова.

Филипп Бедросович — крестный отец девочки, родившейся в браке певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Напомним, уставшая Лорак сразила кадрами с повзрослевшей дочерью на отдыхе: "Стали другими без Мурата".

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