Знаменитая артиска Ани Лорак показала идеально загорелую фигуру во время жаркого отдыха

Несколько дней назад Каролина отправилась на отдых за границу вместе с дочерью Соней. Каждый день артистка делится новыми жаркими кадрами, показывает роскошный номер в отеле и хвастается бассейном с видом на океан рядом. При этом на фан-аккаунтах начали появляться пляжные фото из предыдущего отпуска артистки.

По мнению поклонников, фигура Каролины заметно изменилась за это время - сейчас артистка дошла до идеального веса в 52 килограмма, о чем сама рассказала во время прямого эфира в Инстаграме.

Фанаты уверяют, что загорелая певица тогда, в 2018 году была несколько аппетитнее чем сейчас. Под фото, на котором Лорак позировала в синем монокини, появилось множество комментариев.

«Фотография с зимних каникул Каролины в тёплом крае Мексике в 2018 году!😋😍 Фигура на высоте!», - отмечают на фан-аккаунте.

А вот что пишут пользователи:

«Фотошоп выполнен на отлично! А если поставить рядом обычное фото?😂», «Хороша Красотка как Всегда ❤️❤️😍🔥🙌,» «🔥🔥🔥Супер🔥🔥❤️красотка🔥классная🔥», «Фигура, просто супер!👍👍👍», «👍хорошая», «Идеал красоты👍👍👍», «Как всегда неотразима😍💋💋💋», «Просто нечто!!!!!❤» , «Идеальна! ❤️», «Что то здесь ее вытянули прям модель 🤣🤣🤣», «Ух какие ножки у тебя. 😍😍😍😍😍😍».

Как известно, после неожиданного развода Муратом Налчаджиоглу Каролина решила разделить время отца и свое, забрав дочь к себе, звезда выставила определенные рамки. Пара поочередно смотрит за Софией, уделяя той все свободное время. Повзрослевшая девочка все больше привлекает внимание пользователей социальной сети Инстаграм, часть недоброжелателей любит обсуждать звезду и ее ребенка.

В то же время сама Соня счастлива, говоря "У меня самая крутая мама!" - в недавно опубликованном ролике Каролина, показывая, как они изменились без Мурата.

Мы также ранее писали, что по мнению поклоннико, девочка превращается в копию отца-изменщика, который покинул семью после скандала с его похождениями в его же клубе. Мурат последние годы не скрывал свое увлечение блондинками-моделями. Время от времени в Сети появлялись фотографии бизнесмена в обнимку с девушками. Именно после этого Каролина и подала на развод.

Ребенок же пары купается в любви и внимании, пара не стала ограничивать общение друг друга с ребенком. Впрочем, далеко не все поклонники Лорак хвалят ее ребенка, критикуя малышку за внешний вид.

Напомним, Лорак показала повзрослевшую дочь в образе стильной принцессы.

Как сообщала Politeka, Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти: "Каролина, определись".

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова.