Знаменитая артиска Ани Лорак показала трогательный кадр с близким мужчиной, чем и поразила сеть

После того, как Каролина год назад развелась с Муратом Налчаджиоглу, певица не разорвала контакты и дружбу с многими общими товарищами и коллегами. Певица активно общается со всеми, поэтому часто поздравляет близких с праздниками и делится неожиданными снимками.

В этот раз звезда показала стильный кадр с коллегой, появившись перед ним в белом классическом костюме. Свой образ Каролина дополнила коротеньким топом черного цвета и ярким макияжем.

«С Днём рождения, мой дорогой Друг @arman_dav! Умный, талантливый, добрый и душевный! Будь счастлив! Будь любим! Процветания и благополучия всей семье!», - написала Каролина.

Вот что отвечают пользователи:

«С днем рождения, Арман🔥🔥🔥 Каролина, вы - прелесть❤️», «Присоединяюсь🙌 к поздравлению❤️ удачи и здоровья ❤️», «С днем рождения!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉👏🙌🙌🙌», «С днем рождения Арман!!!», «Че за казах?», «Обычный азиатский мужчина., со своим девизом: Восток,дело тонкое,ребята», «Happy Birthday! 🎂💥 Будьте счастливы и любимы!», «Самая красивая❤️💖🌹🌹@anilorak Happy birthday 🎂🎁🎈!», «Ух ты, какие красивые! 😍 С днем рождения, @arman_dav! 🎉❤», «Какие красивые! 😍С Днем рождения, @arman_dav ❤️».

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров.

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Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

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