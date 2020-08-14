Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила жарким кадром з відпочинку

Дівчина кожен день відпочиває в різних ресторанах, хвалиться новими образами і любить підкреслювати свій 4 розмір грудей нарядами з нереально відкритими декольте.

Цього разу струнка красуня показала, як розважалася на яхті в кислотно-червоному бікіні, яке виглядало на смаглявій шкірі незвично яскраво. Дівчина в томній позі в черговий раз показала свої вигини в модному бікіні від бренду, представником якого є вже досить довгий час.

Користувачі мережі відразу ж звернули увагу на новий кадр в Instagram:

» Яка чарівна жінка«,» просто солодка Малятко, « "дівчинка, легше" « "які у тебе розкішні вигини", " Малятко на заході😍 😍 😍 😍 😍 😍", " beautiful💕«, Поцілована сонцем, таке яблучко🍑🍑🧝🏾♀️🖤», «ви тільки подивіться на цю крихту😍 😍 😍 😇 🙌 🏻", " божественна мадам«», «о, тут знову Вишеньки🍑 😍», «Super pic», - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе на відпочинку.

На фото красуня показала себе в рожевому купальнику: великих трусиках і мініатюрному ліфчику. Зірка сиділа спиною до камери і демонструвала велику п'яту точку. Гюль була на пляжі і перебувала біля самої води. Як можна помітити, дівчина відпочивала в Сент-Люсія, острів в Карибському морі.

Шанувальники красуні закидали кумира "тоннами" коментарів, а сам знімок лайкнули більше п'яти тисяч разів.

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