Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила жарким кадром из отдыха

Девушка каждый день отдыхает в различных ресторанах, хвастается новыми образами и любит подчеркивать свой 4 размер груди нарядами с нереально открытыми декольте.

В этот раз стройная красотка показала, как развлекалась на яхте в кислотно-алом бикини, которое выглядело на смуглой коже необычно ярко. Девушка в томной позе в очередной раз показала свои изгибы в модном бикини от бренда, представителем которого является уже довольно долгое время.

Пользователи сети сразу же обратили внимание на новый кадр в Инстаграм:

«Какая волшебная женщина», «Просто сладкая малышка,» «Девочка, полегче», «Какие у тебя роскошные изгибы», «Малышка на закате😍😍😍😍😍😍», «Beautiful 💕», Поцелованная солнцем, такое яблочко🍑🍑🧝🏾‍♀️🖤», «Вы только посмотрите на эту крошку😍😍😍😇🙌🏻», «Божественная мадам🔥🙌💞», «О, здесь снова вишенки🍑😍», «super pic», - пишут пользователи.

До этого мы рассказывали, что модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе.

На фото красотка показала себя в розовом купальнике: больших трусиках и миниатюрном лифчике. Звезда сидела спиной к камере и демонстрировала большую пятую точку. Гюль была на пляже и находилась у самой воды. Как можно заметить, девушка отдыхала в Сент-Люсия, остров в Карибском море.

Поклонники красотки забросали кумира "тоннами" комментариев, а сам снимок лайкнули более пяти тысяч раз.

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