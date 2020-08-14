37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", запаморочила голову привабливим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, ступінь збудження якого зашкалює. Так, Світлана повністю роздяглася заради цього пікантного кадру.

Дівчина вхопилася за кермо і зухвало подивилася в камеру. Чорно-біле фото, безумовно, залишає приємний післясмак.

"Північний вітер" скоро... 🖤 ",- написала актриса, нагадуючи шанувальникам, що восени на екрани вийде новий фільм Ренати Литвинової, в якому їй дісталася роль фатальної красуні.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Ходченкову компліментами:

"Богиня😍"

"Розкішна 😍"

"Заворожлива 👏"

"Які очі😍 😍 😍 богиня❤️"

"Найкрасивіша! Породиста, сексуальна Ходченкова!"

"Красива до непристойності❤️"

"Неймовірна красуня, зі своєю родзинкою!🔥 👍 І на екранах, і в житті! 🥰"

"трохи темніше і контрастніше буде як кадр із "Міста гріхів"

"Ой !!!!Ви Голенька !!!!❤💋👏"

Раніше ми повідомляли, зірка фільмів "Квартал 95" опублікувала трейлер "Північного вітру", в якому засвітилася в маскарадній масці. Світлана зняла аксесуар, обдарувавши всіх колючим поглядом.

"Ви тут знову спокусниця, розлучниця?"; "Щось незвичайне...Цікаво..."; "Ходченкова + Рената Литвинова безпрограшна комбінація 🔥"; " у Вас приголомшливі образи у фільмі.💥Скоріше б побачити картину!"; "Люблю магію Литвинової. А Ходченкова - так взагалі до мурашок💕 👍", - відреагували користувачі в соцмережі.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

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